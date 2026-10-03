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Aktüel Dışişleri’nden TDT İşbirliği Günü mesajı: Türk Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız
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Dışişleri’nden TDT İşbirliği Günü mesajı: Türk Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız

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Dışişleri’nden TDT İşbirliği Günü mesajı: Türk Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17'nci yıl dönümünde, '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Mesajda, “Türk Yüzyılı’nı birlik ve dayanışma içinde inşa etmekte kararlıyız" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17'nci yıl dönümünde, '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Mesajda, “Türk Yüzyılı’nı birlik ve dayanışma içinde inşa etmekte kararlıyız" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17'nci yıl dönümünde, '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasının 17'nci yıl dönümünde kıvançla kutluyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı; ortak tarihimiz, dilimiz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığı güçle, dayanışmamızı kurumsallaştıran ve iş birliğimizi pekiştiren önemli bir platforma dönüşmüştür. 29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı’nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi. (DHA)

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