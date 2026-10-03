Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

Dedesi ve babasının tarımsal üretimi ilaç kullanarak yaptığının altını çizen Halil Halaç da "1980'lerde tarım ilacı kullanıyorduk. 25 yıldan beri organik tarım, 18 yıldan beri organik sertifikalı üretim yapıyorum. İzmir'de organik pazarlar açılmadan önce Bostanlı Pazarı'na çıkıyordum. 200 müşteri beni bekliyordu, müşteriler benim ürünlerim için geldiklerini söylüyorlardı. Müşterilerden biri 'bunun belgesini al da organik de sat' dedi. Hemen müracaat ettim. Bir yıl sonra o geçiş sürecinden sonra organik pazarlarda ürünlerimi satmaya başladım” diye konuştu. Kışın; lahana, pırasa, kereviz, baharda; çilek, kabak, salatalık, patlıcan, biber, meyve olarak da kayısı, mandalina, portakal, nar, limon başta olmak üzere 50 çeşit ürün ürettiklerini söyleyen Halaç, "Bütün ürünler organik sertifikalı" diye konuştu. Oğlunun üniversiteden sonra bir iş yerine girdiğini ancak sonrasında ata topraklarına döndüğünü belirten Halaç, "Tarım temelinde vardı, çocukluğundan beri bahçede çalıştırıyorduk, şimdi geldi birlikte organik tarım yapıyoruz. Memnunuz, gönlümüz ferah. Organik tarımdan da dönemeyiz, insanlara zarar veremeyiz" dedi.