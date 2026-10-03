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Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

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Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

İzmir Menemen'de yaşayan 32 yaşındaki Bekir Halaç, kurumsal kariyerini geride bırakarak babasının yıllardır sürdürdüğü organik tarıma yöneldi

#1
Foto - Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

İzmir’in Menemen ilçesinde kurumsal iş hayatını bırakan 32 yaşındaki Bekir Halaç, babası Halil Halaç’ın(63) yıllardır sürdürdüğü organik üretime katıldı.

#2
Foto - Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

Menemen'de yaşayan Halil Halaç ve oğlu Bekir Halaç, gelecek nesillere temiz bir toprak bırakmak amacıyla çeyrek asırdır organik tarım yapıyor. Kurumsal kariyerini geride bırakarak ata topraklarına dönen Bekir Halaç, babasının 25 yıl önce başlattığı organik tarım mirasını aynı kararlılıkla sürdürüyor. Menemen'in tek sertifikalı organik üreticisi olma ünvanını taşıyan baba-oğul, 30 dekarlık tarlalarında yetiştirdikleri 50'den fazla ürün çeşidiyle hem insan sağlığını hem de toprağı koruyor.

#3
Foto - Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

Çiftçiliğin ata mesleği olduğunu söyleyen Bekir Halaç, babasıyla birlikte organik tarım yaptıklarını belirtip, "Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum" dedi. Karabük Üniversitesi İşletme Bölümü Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu vurgulayan Halaç, "Bir yıl hastanelere laboratuvar malzemeleri satan bir firmada çalıştım. Ondan sonra askerlik yaptım, ardından babamın mesleğine geri döndüm. Ofis ortamı beni sıktı. Tarımsal üretim biraz daha meşakkatli ama kendi işinin olması avantaj. Maddi zorlukları da olabiliyor ama genel olarak memnunum" dedi.

#4
Foto - Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

Çiftçiliği meslek olarak yapmaya başladıktan sonra farklı ürünler ekmeye başladığını ve araziyi büyüttüklerine dikkati çeken Halaç, bir sorun yaşadığında yapay zekadan destek aldığını belirtti. Tarım ilaçlarının toprağı kirlettiğini dile getiren Halaç, "Mesela ot ilacı atınca ot çıkmıyor. Biz ilaç kullanmadığımız için 300 yevmiyeye yaptırdığımız işi ilaç kullananlar 10 yevmiyeye gibi az maliyetle yapabiliyorlar. Biz bitkiyi ısırgan suyu, lahana suyu gibi organik maddelerle besliyoruz" dedi. Organik tarımla toprakların kimyasallarla kirlenmediğini, gelecekteki nesillere temiz toprak bırakıldığını söyleyen Halaç, "Maliyetli olduğu için insanlar organik tarımı tercih etmiyor. Biz Menemen'de organik yapan tek aileyiz. Organik üretim yapanlar artsa insanlık adına iyi olur" ifadelerinde bulundu.

#5
Foto - Babasının 25 yıllık mirasını sürdürüyor! Kurumsal hayatı bırakıp ata toprağına döndü

Dedesi ve babasının tarımsal üretimi ilaç kullanarak yaptığının altını çizen Halil Halaç da "1980'lerde tarım ilacı kullanıyorduk. 25 yıldan beri organik tarım, 18 yıldan beri organik sertifikalı üretim yapıyorum. İzmir'de organik pazarlar açılmadan önce Bostanlı Pazarı'na çıkıyordum. 200 müşteri beni bekliyordu, müşteriler benim ürünlerim için geldiklerini söylüyorlardı. Müşterilerden biri 'bunun belgesini al da organik de sat' dedi. Hemen müracaat ettim. Bir yıl sonra o geçiş sürecinden sonra organik pazarlarda ürünlerimi satmaya başladım” diye konuştu. Kışın; lahana, pırasa, kereviz, baharda; çilek, kabak, salatalık, patlıcan, biber, meyve olarak da kayısı, mandalina, portakal, nar, limon başta olmak üzere 50 çeşit ürün ürettiklerini söyleyen Halaç, "Bütün ürünler organik sertifikalı" diye konuştu. Oğlunun üniversiteden sonra bir iş yerine girdiğini ancak sonrasında ata topraklarına döndüğünü belirten Halaç, "Tarım temelinde vardı, çocukluğundan beri bahçede çalıştırıyorduk, şimdi geldi birlikte organik tarım yapıyoruz. Memnunuz, gönlümüz ferah. Organik tarımdan da dönemeyiz, insanlara zarar veremeyiz" dedi.

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