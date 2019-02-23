0553 313 94 23

Malatya’nın göbeğinde bir mezbelelik yatıyor

Malatya’nın sembol mahalleleri arasında yer alan Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesine yuvalanan içkili mekanlar mantar gibi türemeye devam ediyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:23
Malatya’nın göbeğinde bir mezbelelik yatıyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya’nın manevi iklimini darmadağın eden içki melanetinin yaygınlaşmasına sebep olan Akpınar’ın Cezmi Kartay Caddesindeki birahane ve içkili eğlence mekanlarına yıllardır dokunulamadı.

Malatya’nın kanayan yaralarından biri haline gelen ve hemen her gün bıçaklı, silahlı, sopalı kavgaların meydana geldiği ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Cezmi Kartay Caddesi için kesin çözüm bulunması isteniyor. Cezmi Kartay bölgesinde yaşayan vatandaşlar, içkili mekanların şehrin göbeğindeki bir caddede bulunmasının uygun olmadığını, havanın kararmasının ardından buralardan geçilemez hale geldiğini belirterek, yetkililerden bu mekanların şehrin dışına taşınması konusunda duyarlılık beklediklerini ifade ediyorlar.

İNSANLAR BURADAN RAHATSIZ

Saadet Partisi (SP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemal Marasalı, seçildiği takdirde ilk şehrin göbeğinde yer alan Cezmi Kartay meselesini çözeceğini söyledi. Şehrin göbeğinde bir mezbelelik yattığını ve bugüne kadar buna kimsenin dokunmaya cesaret edemediğini kaydeden Marasalı, “Bildiğiniz gibi şehrin göbeğinde bir mezbelelik yatıyor. İnsanlar buradan rahatsız. Çevre sakinleri ham madden hem manen rahatsız. Şimdiye kadar bu bölgeye kimse el atamadı. Bizce Cezmi Kartay meselesi Malatya’nın önemli problemlerinden biri Çünkü Malatya’nın şehrin göbeğinde bir mezbelelik yatıyor. Allah nasip ederse göreve geldiğimizde inşallah o bölgede kentsel dönüşüm projesi uygulayacağız. Cezmi Kartay’a çok katlı otopark ile Malatya merkezde en büyük problem olan otopark meselesini trafik sorununu da çözecek projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:23
  1. Malatya
  2. içki
  3. Cezmi Kartay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kalkan: "Kamuda sözleşmeli istihdam modelinden vazgeçilmesi gerekiyor"
    1. Başkan Kalkan: "Kamuda sözleşmeli..
    2. Suriyeli Kürtler, PKK/YPG’nin..
    3. Duvarlar yazılarla kirletiliyor
    4. Başkan Özgüven, gençlerle buluştu
    5. Bakan Selçuk: "Bugüne kadar 8,3 milyon..
    6. Çiçek açan ağaçlar şehre renk kattı
    7. Özel dayısını kaybetti
    8. Milli kayakçıya babasından "paraşütlü"..
    9. Yahudilerin hasretini çektiği âyet
    10. Hokeye Gaziantep Polisgücü damgası
    11. Fenerbahçe'nin golcüsü takımdan..
    12. Bilecik Belediyesinden yol çizgi..
    13. Zayıflamada etkili yöntem; mide botoksu
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilecik'te
    15. Dostluk kurulmayacak insan
    16. Organik meyve sebzeler Ortadoğu..
    17. "Yüksek teknolojide Milli Teknoloji..
    18. Teknolojiye yenik düşen fayton ve..
    19. 8 ilde kaçak içki operasyonu: 34..
    20. Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı..
    21. Zillet ittifakı adaylarının afişleri..
    22. Tepebaşı GSK şampiyon
    23. Ömer Günel; “Sanayi esnafımız bizimle..
    24. Başkan Can mahalle teşkilatı..
    25. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    26. Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı:..
    27. Ukrayna Ordusu, muhaliflere ait..
    28. Fotoğraf baskısına olan ilgi yeniden..
    29. Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına
    30. Türk Lira borcunu döviz ile ödemek..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu