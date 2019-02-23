Malatya’nın göbeğinde bir mezbelelik yatıyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya’nın manevi iklimini darmadağın eden içki melanetinin yaygınlaşmasına sebep olan Akpınar’ın Cezmi Kartay Caddesindeki birahane ve içkili eğlence mekanlarına yıllardır dokunulamadı.

Malatya’nın kanayan yaralarından biri haline gelen ve hemen her gün bıçaklı, silahlı, sopalı kavgaların meydana geldiği ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Cezmi Kartay Caddesi için kesin çözüm bulunması isteniyor. Cezmi Kartay bölgesinde yaşayan vatandaşlar, içkili mekanların şehrin göbeğindeki bir caddede bulunmasının uygun olmadığını, havanın kararmasının ardından buralardan geçilemez hale geldiğini belirterek, yetkililerden bu mekanların şehrin dışına taşınması konusunda duyarlılık beklediklerini ifade ediyorlar.

İNSANLAR BURADAN RAHATSIZ

Saadet Partisi (SP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Cemal Marasalı, seçildiği takdirde ilk şehrin göbeğinde yer alan Cezmi Kartay meselesini çözeceğini söyledi. Şehrin göbeğinde bir mezbelelik yattığını ve bugüne kadar buna kimsenin dokunmaya cesaret edemediğini kaydeden Marasalı, “Bildiğiniz gibi şehrin göbeğinde bir mezbelelik yatıyor. İnsanlar buradan rahatsız. Çevre sakinleri ham madden hem manen rahatsız. Şimdiye kadar bu bölgeye kimse el atamadı. Bizce Cezmi Kartay meselesi Malatya’nın önemli problemlerinden biri Çünkü Malatya’nın şehrin göbeğinde bir mezbelelik yatıyor. Allah nasip ederse göreve geldiğimizde inşallah o bölgede kentsel dönüşüm projesi uygulayacağız. Cezmi Kartay’a çok katlı otopark ile Malatya merkezde en büyük problem olan otopark meselesini trafik sorununu da çözecek projemizi hayata geçireceğiz” dedi.