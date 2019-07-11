Malatya’dan milli takıma sporcu

Türkiye’nin 81 ilinden sporcuların katılımın sağladığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası1-7 Temmuz tarihlerinde Erzurum’da yapıldı. Şampiyonaya Malatya’dan katılan sporcular Özge Çalışkan, Begonya Dilara Çetinkaya ve Ahmet Demir dereceye girerek Milli takım kadrosuna girmeye hak kazandılar.

Türkiye Kickboks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler - Gençler - Yıldızlar - Minikler Türkiye Kickboks şampiyonası 1 - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2000 Kişilik Palandöken Buz Pateni Spor Salonu’nda yapıldı.

Yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı şampiyonada Malatya Bilcan Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Özge Çalışkan (+70KG) Büyük Bayanlar Türkiye 2’incisi, Begonya Dilara Çetinkaya (60 KG) Genç Bayanlar Türkiye 3’üncüsü ve Ahmet Demir (+94KG) Büyük Erkekler Türkiye 3’üncüsü oldu. Kickboks antrenörü Caner Ertaş, milli takım kadrosuna katılmaya hak kazanan başarılı sporcularını tebrik etti. Ertaş, “Sporcu kardeşlerimi verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Türkiye’nin farklı illerinden zorlu rakiplerin katıldığı Erzurum’da dereceyle döndüğümüz için mutluyuz. Sporcularım rakipleri karşısında iyi mücadele ederek zoru başardılar. Antrenmanlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Artık bu organizasyon da geride kaldı. Önümüzde farklı zaman dilimlerinde milli takım seçmeleri olacak. Hedefimiz üzerine koyarak gitmek. Gurur duyacağımız daha nice başarılara imza atmak ümidiyle sporcularımı ve ailelerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.