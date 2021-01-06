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Ekonomi Malatya'dan 100 ülkeye dev ihracat
Ekonomi

Malatya'dan 100 ülkeye dev ihracat

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildiğini söyleyerek, "Geçen yıl 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:05:00 -
Malatya'dan 100 ülkeye dev ihracat

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen yıl 100 ülkeye 90 bin 317 ton kuru kayısı satılarak 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğini, 2020 yılının zorlu ve sıkıntılı bir dönem olarak hafızalarda kaldığını söyledi.

Salgının ilk döneminde kuru kayısı ihracatıyla ilgili endişe duyduklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Çok şükür 2020 yılı kuru kayısı açısından çok pozitif bir yıl olarak hafızalarımızda kalacak. Aynı yıl önemli yatırımlar için bize fırsat oldu. Lisanslı deponun hayata geçirilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru kayısıda müdahale kararı alması... Pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatını çok iyi bir noktada tamamladık. Hiç tahmin etmediğimiz, belki kuru meyve gurubunda en az etkilenen, ihracatını koruyan ve gelen döviz miktarına baktığımızda kuru kayısı ihracatını önemli bir noktada tamamladık. Geçen yıl 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı."

Kuru kayısı kilogram fiyatları arttı

Kuru kayısı kilogram fiyatlarında da artış olduğunu dile getiren Özcan, "İhracattan gelen döviz miktarına baktığımızda 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolarlık döviz girdisinde artış var. Geçen yılın temmuz ayından bu yana kuru kayısı fiyatlarındaki artışla beraber ihracattan elden edilen gelir de arttı. 2019 yılının ihracat ortalaması (ton) 2 bin 400 dolar olmasına karşın 2020 yılının son 6 ayına baktığımızda bu rakamın yaklaşık 3 bin 500 dolar civarında olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Hedef 500 milyon dolar

Özcan, 2021'de daha fazla ihracat yapmak istediklerini ifade ederek, "Bu yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatıyla 500 milyon dolar gelir hedefliyoruz. İhracat rakamı ve gelirinde yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Kaygımız şu an yaşadığımız kuraklık. Cumhurbaşkanımız da bu yıl kuraklıkla ilgili zor bir dönem olacağını ifade etti. Malatya bir tarım şehri, kar ve yağmura en fazla ihtiyacı olan illerden biriyiz." dedi.

Özcan, geçen yıl 100 ülkeye kuru kayısı ihracatı yapıldığını, dış satımda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

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