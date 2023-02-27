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Yerel Malatya'daki yeni depremde panik dolu anlar! Sallantının şiddeti kamerada
Yerel

Malatya'daki yeni depremde panik dolu anlar! Sallantının şiddeti kamerada

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 13:58:00 - 2023-02-27 14:29:04

Malatya'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı.

Bazı hasarlı binaların çöktüğü depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.

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