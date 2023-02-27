Malatya'daki yeni depremde panik dolu anlar! Sallantının şiddeti kamerada
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı.
Bazı hasarlı binaların çöktüğü depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı.