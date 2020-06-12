Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Kavgada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi
MALATYA (AA) - Malatya'da önceki gün çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kavganın ardından hastaneye kaldırılan U.S (31), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye çıktı.
Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, yaralanan C.A. (43) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, U.S. tedavi altına alınmıştı. H.T ile B.T. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.