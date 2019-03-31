Malatya'daki olayla ilgili AK Parti'den flaş açıklama!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Bugün siyaset yapma günü değildir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arasındaki bir husumet, gruplar arasındaki bir husumet gibi sunulması şeklinde bir sorumsuzluktan kaçınmak gerekir."31 Mart 2019 Pazar 15:04
Malatya'da sandık başında meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Bugün siyaset yapma günü değildir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arasındaki bir husumet, gruplar arasındaki bir husumet gibi sunulması şeklinde bir sorumsuzluktan kaçınmak gerekir." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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