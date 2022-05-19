Malatya'daki Mustafa Kemal heykeli ayıbında sorumluluktan kaçan kaçana!

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Avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver'in, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçe ile kent meydanında bulunan Mustafa Kemal'in yanındaki Türk gençliğini temsil eden "çıplak" heykelin yıkılması için yaptığı başvuruda, dilekçenin dolaştığı bütün kurumlar sorumluluktan kaçtı.

Sorumluluktan kaçan kaçana

Resmi törenlerin düzenlendiği Malatya Orduevi ile Hürriyet Parkı arasında bulunan bu ayıp için yıllardır bir adım atılmadı. Heykel yapıldığı yıllarda çıplaklığı sebebi ile tartışma konusu olunca, yalnızca bir bölümü yaprak ile kapatılırken, vücudunun geri kalan kısmı çıplak bırakıldı.

'Yetkimiz yok' cevabı!

Başvuru dilekçesi hakkında kararını açıklayan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından verilen cevapta, "Bahse konu Atatürk Anıtı ile ilgili iş ve işlemler Koruma Kurulu izni doğrultusunda yapılabileceğinden Müdürlüğümüz tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Yazımızın bilgi için başvuru sahibine ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunda gereğini arz ederim." ifadeleri kullanılmıştı.

Avukatlar ilgili başvurusunu Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletti. Ancak kurum, kanuni süresi içinde cevap vermeyip talebi zimni olarak reddetti.

İlgili dilekçede sonuç alamayan avukatlar, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün zımni ret karşılığının iptali için Sivas İdare Mahkemesi'nde dava açtı.