  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'daki Karahan Tüneli tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:36:12 -
Malatya'daki Karahan Tüneli tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı

MALATYA (AA) - Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili Kayseri üzerinden batıya bağlayan Karahan Tüneli, D-300 kara yolundaki bakım ve tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Darende ve Akçadağ ilçeleri arasındaki tünelin doğu çıkışındaki Gürkaynak kavşağında yaşanan çökmeler nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle 1600 metre uzunluğundaki tünel geçici olarak kapatılırken, ulaşım eski yoldan sağlanıyor.

Öte yandan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, tüneldeki çalışmaları yerinde inceledi. Teke, eski yolda oluşacak yoğun araç trafiği için bakım-onarım ve levhalandırma çalışması yapıldığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı