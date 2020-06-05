Malatya'daki depremden ilk görüntüler
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,0 şiddetindeki depremin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi. Malatya'nın Pütürge ilçesindeki deprem anı kameralara böyle yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.
Deprem anı kamerada
Malatya'nın Pütürge ilçesindeki deprem anı kameralara böyle yansıdı.