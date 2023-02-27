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Yerel Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı
Yerel

Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Malatya'da meydana gelen deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremin sarsıntısıyla vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 13:08:00 -
Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Malatya'nın merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Deprem Elazığ’da da hissedildi. Depremden dolayı vatandaşlar dışarı çıktı.

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