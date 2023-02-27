Malatya'daki deprem Elazığ'da da hissedildi! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı
Malatya'da meydana gelen deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremin sarsıntısıyla vatandaşlar panikle sokağa çıktı.
Malatya'nın merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı.
Vatandaşlar dışarı çıktı
Deprem Elazığ’da da hissedildi. Depremden dolayı vatandaşlar dışarı çıktı.