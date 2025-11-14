Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Malatya'da bir otomobil, otobüs ve tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı otomobil, 44 BF 510 plakalı otobüs ile Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 plakalı tır çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan C.Ö. (27) ve A.Ç. (30) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü S.Ç. ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan M.Ç. ile otobüs sürücüsü N.B. yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden Ö. ve Ç.'in cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.