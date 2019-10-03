Malatya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon İki şüpheli yakalandığı operasyonda, 12 kilogram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi.

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheli gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 12 kilogram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 121 tabanca fişeği ve 94 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Zanlılar, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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