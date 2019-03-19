0553 313 94 23

Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Malatya'da polis, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir miktar uyuşturucunun da ele geçirildiği şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

19 Mart 2019 Salı 18:59
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 3 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 17 ve 18 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Narkotik Polisi, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda 2 kilo 23 gram reçine esrar, 506 gram uyuşturucu madde skunk, 384 adet uyuşturucu hap, 12 gram toz esrar, 6 gram plaka esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.  

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:59
  1. Malatya
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü enselendi
    1. Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü..
    2. Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar
    3. Mısır'da silahlı şahıs 5 kişiyi öldürdü
    4. Silivri’de zehirlenen definecilerin..
    5. Devlet şefkat elini uzattı
    6. Çaldığı mama ve yağları satıp,..
    7. Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz..
    8. Başkan Ali Çetinbaş: Kütahyalılar oy..
    9. Afrin'de 362 noktaya insani yardım..
    10. Rusya yalanladı: Anlaşma yok!
    11. Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 3..
    12. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    13. Kütahya Belediyesi’nden ücretsiz..
    14. Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl..
    15. Folyo ve poşetlere sarılı baharat..
    16. Nike üretim merkezini Türkiye'ye taşıyor
    17. "Buteflika'nın açıklamaları meydan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli’ne 17..
    19. ARIADNE-19 Tatbikatı
    20. Bakan Pekcan Van Mobilya Fuarı’nın..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!