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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:59
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı. 

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince1-9 Eylül döneminde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, bin 67 uyuşturucu madde etkisi doğuran reçeteye tabi hap, 67,8 gram esrar, 61,74 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:59
  1. Malatya
  2. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak
  3. fişek
  4. pompalı tüfek
  5. tabanca
  6. sentetik uyuşturucu
  7. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri

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