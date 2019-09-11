Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince1-9 Eylül döneminde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, bin 67 uyuşturucu madde etkisi doğuran reçeteye tabi hap, 67,8 gram esrar, 61,74 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.