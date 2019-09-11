Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 10'u tutuklandı.11 Eylül 2019 Çarşamba 17:59
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince1-9 Eylül döneminde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, bin 67 uyuşturucu madde etkisi doğuran reçeteye tabi hap, 67,8 gram esrar, 61,74 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.
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