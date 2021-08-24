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Yerel Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:24:00 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkında şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

Araçtaki iki şüpheliden 485,27 gr esrar, 2,66 gram sentetik uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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