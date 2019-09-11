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Malatya’da uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu ile mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
Malatya’da uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu ile mücadelede kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1-9 Eylül tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. 10 ayrı çalışma sonrasında toplam bin 67 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran reçeteye tabi hap, 67,8 gram esrar maddesi, 57,74 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kanabinoid maddesi bonzai, 1 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10’u ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli ise Adli Kontrol Hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ise ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçlarından işlem yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
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