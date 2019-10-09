Malatya'da traktör devrildi: Yaralılar var Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda 7 kişi yaralandı.

Kocaözü Mahallesi'nde ceviz hasadından dönenleri taşıyan Nazmi Coşkun idaresindeki traktör, Sorhun mevkisinde devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Feride, Fetey, Şevki ve Özge Coşkun ile Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı. Kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlıkekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.