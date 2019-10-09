Malatya'da traktör devrildi: Yaralılar var
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda 7 kişi yaralandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
Kocaözü Mahallesi'nde ceviz hasadından dönenleri taşıyan Nazmi Coşkun idaresindeki traktör, Sorhun mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Feride, Fetey, Şevki ve Özge Coşkun ile Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı.
Kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlıkekipleri sevk edildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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