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Aktüel

Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

2020-04-27 18:50:57 -
Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MLAATYA (AA) - Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 13 gram sentetik uyuşturucu, 33 kök Hint keneviri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 955 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



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