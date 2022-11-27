Malatya'da tarım aracı devrildi: Yaralılar var
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bedriye Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen araç, Sürgü Mahallesi Karşıyaka mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile aracın römorkunda bulunan Ramazan Korkmaz ve Abdullah Esen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.