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Aktüel Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:27:20 -
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1'i otomatik 2 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 örgütsel kitap ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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