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Malatya'da silahlı kavga! 1 ölü

Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 13:33
Malatya'da silahlı kavga! 1 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İlçenin Topraktepe Mahallesi'nde Kamil T. ile Aziz Esen (54) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada Kamil T, tabancayla Aziz Esen'i yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:33
  1. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi
  2. Topraktepe Mahallesi
  3. jandarma ekipleri
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi
  6. silahlı saldırı

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