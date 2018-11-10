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Malatya'da silahlar ard arda patladı!

Meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 1 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:52
Malatya'da silahlar ard arda patladı!

Olay Malatya'nın İlk Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

KIZ ARKADAŞININ İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Sabaha karşı İnönü Üniversitesi mevkiinde bir site girişinde yaşanan diğer bir silahlı olayda ise kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen M.K. kız arkadaşının içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmaz iken, araca çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda M.K. ile olaya karıştığı belirlenen M.O. olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. 

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:52
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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