Malatya’da şaşırtan keşif! Bu bitki sarı kantarondan daha güçlü çıktı

Malatya’ya özgü bir bitki üzerine yürütülen bilimsel çalışma, dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Endemik Hypericum malatyanum bitkisi, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu yaygın olarak bilinen Hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisine göre daha yüksek antimikrobiyal ve antioksidan etkiye sahip olduğu belirlendi.

Kimyasal bileşimleri karşılaştırıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şanlı Kabaktepe ile Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey ve İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Asma tarafından ortak yürütülen araştırmada, Malatya florasında yer alan iki tür bitkinin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ile kimyasal bileşimleri karşılaştırıldı. Bitkiler, bölgeden toplanarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edildi.

Yüzde 90'ını etkisiz hale getirebilecek

Araştırmada, H. malatyanum bitkisinin özütünün belirli bir dozda kullanıldığında zararlı serbest radikallerin yaklaşık yüzde 90'ını etkisiz hale getirebilecek düzeyde antioksidan etki gösterdiği tespit edildi. Ayrıca bitkinin bakterilere karşı belirgin antimikrobiyal etkisi olduğu da belirlendi.

Araştırmacılar, Malatya'da yetişen endemik türlerin yalnızca ekolojik değil, farmasötik ve biyoteknolojik açıdan da büyük potansiyel taşıdığını belirtti. Bitkinin doğal ilaç, gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerinde kullanılabileceği ifade edilirken, Türkiye'nin endemik bitki zenginliğinin korunmasının ve bilimsel çalışmalarla desteklenmesinin sektöre katkı sağlayacağı kaydedildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya'nın doğal ve kültürel değerlerine dönük bilimsel çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek bu çalışmanın şehrin iki üniversitesinden akademisyenler tarafından ortak yürütülmesinin de ayrıca kıymetli olduğunu söyledi. Bentli, çalışmada emeği bulunan akademisyenlere teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.