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Yerel Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!
Yerel

Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 17:48:00 -
Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!

Merkez Battalgazi ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak Suriyelileri evlerinde para karşılığı muayene eden S.E. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Battalgazi ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak Suriyelileri evlerinde para karşılığı muayene eden S.E. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Hasan Varol Mahallesi'nde Suriye uyruklu S.E. kendisini dahiliye ve kadın doğum doktoru olarak tanıtarak Suriye vatandaşı şahısları para karşılığında ikametgahında muayene ettiği bilgisi üzerine şahsın adresine operasyon yapıldı.

Eve yapılan operasyonda S.E. adlı şahıs, muayene yaparken suçüstü yakalandı.

Evde yapılan aramada, 2 adet steteskop, 2 adet tansiyon ölçme cihazı, 1 adet muayene kayıt defteri, 837 adet muhtelif marka ilaç, 56 bin 500 TL, 2 bin 410 euro, bin 264 dolar ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. (İLKHA)

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