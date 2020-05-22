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Malatya’da polisten güven huzur uygulaması

Malatya’’da korona virüs tedbirleri kapsamında 125 ekip 495 personelle yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 64 iş yerine para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 02:44:28 -
Malatya’da polisten güven huzur uygulaması

Malatya’’da korona virüs tedbirleri kapsamında 125 ekip 495 personelle yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 64 iş yerine para cezası kesildi.


Malatya’da korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 08.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamalarda bin 726 iş yeri denetlenirken,64 iş yerine yasal işlem yapıldı.Uygulamalarda 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 71 şahsa ceza kesildi.


Uygulamalar kapsamında 11 bin 587 şahsın GBT sorgusu yapılırken,80 şahsa idari 3 şahsa ise adli işlem yapıldı.


10 adet sentetik hap ile 87 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği uygulamalarda ayrıca 32 park-bahçe,8 mesire ve yürüyüş alınlarında da denetleme yapan ekipler kontrolü yapılan 9 bin 560 araçtan 494’üne 192 bin 5 TL cezai işlem uyguladı.10 araç ise trafikten men edildi.

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