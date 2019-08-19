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Malatya’da ‘öncelik yayanın’

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:00
Malatya’da ‘öncelik yayanın’

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan kampanyaya Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki çalışmalarıyla destek vermeye devam ediyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında trafikte yaya bilincinin oluşturulması için şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ve okul önlerinde yapmış olduğu çalışmalara ilçelerde de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Akçadağ, Arguvan, Battalgazi, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde yaya geçiş alanlarında zemin işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.


Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Akçadağ ilçesinde 42 noktada önce yaya figürü, 23 noktada yaya geçidi, Arguvan ilçesinde 9 noktada önce yaya figürü, 5 noktada yaya geçidi, Battalgazi ilçesinde 225 noktada önce yaya figürü, 117 noktada yaya geçidi, Kale ilçesinde 6 noktada önce yaya figürü, 1 noktada yaya geçidi, Yazıhan ilçesinde 20 noktada önce yaya figürü, 10 noktada yaya geçidi, Yeşilyurt ilçesinde ise 200 noktada önce yaya figürü ile 116 yaya geçidinde çalışmalar yapıldı.


Çalışmalar kapsamında yaya geçitlerindeki çizgiler ve figürler daha belirgin ve görünür hale getirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 502 noktada öncelik yaya figürü ile 272 yaya geçiş alanında düzenlemeler gerçekleştirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte sürücülerde yaya bilincinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmaların yıl içerisinde devam edeceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:00
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