  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da mehter takımından "Azerbaycan Zaferi Konseri"
Aktüel

Malatya'da mehter takımından "Azerbaycan Zaferi Konseri"

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer dolayısıyla konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:43:41 -
Malatya'da mehter takımından "Azerbaycan Zaferi Konseri"

MALATYA (AA) - Malatya'da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer dolayısıyla mehter konseri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda düzenlediği "Azerbaycan Zaferi Konseri" büyük beğeni topladı. Mehter takımının seslendirdiği eserlere vatandaşlar ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferi kutladı.

Gürkan, işgal altındaki toprakların Azerbaycan ordusu tarafından geri alındığını aktararak şöyle devam etti:

"Biz bir millet iki devletiz. Biz bir milletiz ve tek yüreğiz anlayışı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu açık bir şekilde dünya milletler camiasına deklare etti. Zaferle sonuçlanan bu savaş ve işgal edilen Azerbaycan toprakları, Karabağ toprakları nihayetinde gerçek sahibinin eline geçti. Bugün mehter takımımız bu zaferi kutlamak amacıyla toplandı. Malatya'da Azeri kardeşlerimizin zaferini bu meydandan bütün Malatya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya duyuyoruz. Türk'e kefen biçmek kolay bir hadise değil. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Malatya, Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanındadır."

Konuşmanın ardından Gürkan, havaya güvercin bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor
Dünya

Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında imzalanan anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak korid..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar
Yaşam

Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar

Karaman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay