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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:04:04 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 69 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 588 market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM'yi denetledi, 1 iş yerine tedbirlere uymamaktan işlem yaptı.

Ekipler 4 kişiye maske takmamaktan, 64 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, bir kişiye ise sigara içme yasağını ihlalden para cezası kesti.

İzolasyon ihlali yapan 2 kişi de ikametlerine yönlendirildi.



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