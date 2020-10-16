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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Vali Aydın Baruş: - "Hastanelere, pandemi polikliniklerine başvuru sayısında bir azalma olmuştu ancak son birkaç gündür vaka sayısında hareketlenme görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:58:41 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, hastanelere, pandemi polikliniklerine başvuru sayısında son birkaç gündür hareketlenme olduğunu bildirdi.

Baruş, beraberindeki İl Pandemi Kurulu üyeleriyle İnönü Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetime katıldı.

Bazı esnafı salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyaran Vali Baruş, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta kent genelinde yaptıkları denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Kentin en yoğun caddesinde esnaflara gerekli uyarıyı yaptıklarını dile getiren Baruş, "Şu an hepimizin gördüğü gibi hiç görmediğimiz bir kalabalık var caddelerde. Havaların güzel olması nedeniyle vatandaşımız dışarıya alışveriş için çıkıyor. Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, bu kadar kalabalık iyi değil. Maske takma kuralına riayet edildiğini görüyoruz ancak maskenin yanında sosyal mesafe ile kalabalıkların içerisine girmemek çok önemli. Hastalığın bulaşması açısından bu riskli bir konu. İnsanların gruplar halinde dolaştığını görmek bizi üzüyor. Şu an rehavet zamanı değil, rehavete kapılmamamız lazım. Henüz hastalık tehlikesini atlatamadık." diye konuştu.

- "Son birkaç gündür hareketlenme görüyoruz"

Kentte eylülde Kovid-19'a ilişkin sıkıntılı sürece girildiğini, o günden bu yana bir rahatlamanın olduğunu ifade eden Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Hastanelere, pandemi polikliniklerine başvuru sayısında bir azalma olmuştu ancak son birkaç gündür vaka sayısında hareketlenme görüyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de artış söz konusu. Biz rehavete girersek bu artışların önüne geçemeyiz. Vatandaşları uyarıyoruz ancak bu rahatlama havası bizi üzüyor. Vatandaşlardan günün rahat saatlerini alışveriş için tercih etmesini istiyoruz, alışveriş için öğle saatini tercih etmesinler. Çünkü öğlen saatlerinde cadde kalabalık oluyor ve sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor."


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