Malatya'da koronavirüs tedavisi tamamlanan hastadan sağlık çalışanlarına teşekkür

MALATYA (AA) - Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak taburcu edilen 54 yaşındaki Süleyman Levent, çektiği videoyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 1 Nisan'da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Süleyman Levent, 20 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Levent, hastaneden taburcu edilmeden önce cep telefonuyla çektiği videoda, sağlık çalışanlarının ilgisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Hastanenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, koronavirüsü yenen hasta, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarına Allah'tan yardım dileyen Levent, "Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalığın yayılmasını önlemek için hastaneden korkmayalım. Tüm sağlık çalışanlarının sizlere çok iyi davrandığını anlatmak istedim. Yaklaşık 20 gündür, beni bir baba, amca, dede ve dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hepsine sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hastanenin paylaşımında ayrıca, "Şifa ile taburcu ettiğimiz Süleyman Bey'e ve tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ona ve diğer hastalarımıza çok iyi bakan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, gece gündüz demeden mesaisine devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." denildi.