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Yerel Malatya'da korkutan yangın
Yerel

Malatya'da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-15 02:48:00 -
Malatya'da korkutan yangın

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Ballıkaya Mahallesi’nde meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin mahalle sakinlerinin de desteğiyle alevlere müdahalesi sürerken, yangının yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.

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