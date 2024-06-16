  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Malatya'da korkutan deprem!
Gündem

Malatya'da korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
2024-06-16 20:43:00 -
Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23