Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.
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