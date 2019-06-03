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Malatya'da korkunç cinayet

Malatya'da akraba dehşeti yaşandı. İki genç öz amcasını sopa ile darp ederek öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 06:33
Malatya'da korkunç cinayet

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen T.K. ve İ.K. traktör ile seyir halinde olan amcaları Ümit K'nın (50) Kadiruşağı mahallesi girişinde araçla önünü keserek sopalarla darp etti. Kafasına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Ümit K. çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını hayatını kaybetti.

Ümit K'nın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit K'yı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 06:33
  1. Malatya
  2. Akraba
  3. amca

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  • Nazım ZenginNazım Zengin40 dk önce
    Salın gitsinler(!) Nasıl olsa hakim ve savcı efendi cezalarını indirmek için adeta hokkabazlık eğitimi almışlar!

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