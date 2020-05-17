  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Kayısının inanılmaz faydaları...

Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Solunum sıkıntılarına birebir! Kavunun inanılmaz faydaları...
için kalan
Aktüel

Malatya'da kaybolan alzaymır hastası kişi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:01:32 -
Malatya'da kaybolan alzaymır hastası kişi bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 61 yaşındaki kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkız Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 61 yaşındaki İbrahim Irgat'tan haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Irgat'ı evinden 4 kilometre uzakta boş arazide buldu, ailesine teslim etti.

Irgat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı