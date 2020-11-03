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Aktüel Malatya'da kapkaç şüphelisi 33 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
Aktüel

Malatya'da kapkaç şüphelisi 33 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:54:03 -
Malatya'da kapkaç şüphelisi 33 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir kişinin konuştuğu sırada cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili 62 noktadan 33 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek kimliğini tespit ettikleri M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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