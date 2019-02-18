Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hekimhan kırsalına operasyon düzenleyen ekipler bölgede iddiaya göre H.G., Y.D. ve A.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda yanlarında kaçak kazı yapmada kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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