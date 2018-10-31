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Malatya'da iki grup sokak ortasında çatıştı!

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
Malatya'da iki grup sokak ortasında çatıştı!

Malatya'nın Dabakhane Mahallesi Bakırcılar Çarşısı Bebek Sokak içerisinde bulunan bir iş merkezinde önünde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre alkollü oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda karşılıklı açılan ateş sonucu E.Y.,S.Y.,E.Y yaralanırken S.K.,MK, isimli şahılar da darp sonucunda yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yerde çok sayıda boş kovan buldu. Olay yerinde delilleri toplayan ekipler olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına alırken,Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran yaralılardan Emrah Yıldırım (26) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastanede yaşamını yitiren gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın yakınları ölüm haberinin ardından hastanede sinir krizleri geçirirken, hastanede yaşanabilecek herhangi bir olaya karşın polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
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