Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi tutuklandı Malatya'da iş yerinden hurda malzeme ve eski kitap çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 ton hurda ve 30 ton kullanılmayan kitapçalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Takibe alınan hırsızlık zanlısı M.K, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyesevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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