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Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi tutuklandı

Malatya'da iş yerinden hurda malzeme ve eski kitap çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:52
Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 ton hurda ve 30 ton kullanılmayan kitapçalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takibe alınan hırsızlık zanlısı M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyesevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:52
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  2. merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi
  3. Malatya

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