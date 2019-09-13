Malatya'da hurda ve kitap çalan kişi tutuklandı
Malatya'da iş yerinden hurda malzeme ve eski kitap çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.13 Eylül 2019 Cuma 16:52
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 ton hurda ve 30 ton kullanılmayan kitapçalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takibe alınan hırsızlık zanlısı M.K, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyesevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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