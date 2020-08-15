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Aktüel

Malatya'da Hint keneviri eken şüpheli, foto kapanla tespit edilerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:29:59 -
Malatya'da Hint keneviri eken şüpheli, foto kapanla tespit edilerek yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Hint keneviri eken zanlı, foto kapanla tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, istihbarat çalışması neticesinde Böğürtlen Mahallesi'ndeki hazine arazisine yasa dışı Hint keneviri ekildiği belirlendi.

Bölgeye foto kapan yerleştiren jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin ektiği 5 bin 500 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

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