Malatya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:37
Mehmet Karaaslan yönetimindeki otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde,Süleyman Yıldırım idaresindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinceMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü ÜniversitesiTurgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Karaaslan'ınhayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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