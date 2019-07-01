Malatya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Karaaslan yönetimindeki otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde,Süleyman Yıldırım idaresindeki özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinceMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü ÜniversitesiTurgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Karaaslan'ınhayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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