Malatya’da hafızlığı bitiren 25 Kur’an bülbülü için icazet töreni düzenlendi

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program, hafız öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin ve okumanın farklı bir duygu olduğunu ancak, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin ve hafızasında tutmanın bambaşka bir duygu olduğunu kaydeden İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri yürekten kutladığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencileri kutlayarak, kendilerine Hazreti Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahlakı ile yaşamalarını ve onu topluma öğretmeleri tavsiyesinde bulundu.

İlçe Başkanı Basri Kahveci ise bugünün hafızlarının yarının dindar nesli olarak ülkenin yönetilmesinde söz sahibi olacaklarını kaydetti.

Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, ise şunları söyledi: “Necati Gök Yatalı Erkek Kur’an Kursumuz ve Ilıcak Yatılı Kur’an kursumuzda 25 öğrencimiz 2 buçuk yıllık hafızlık eğitimlerini tamamladılar. Bu kardeşlerimizi ben yürekten kutluyorum. Gerçekten Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve okumak farklı bir duygu ama Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek ve bunu kendi hafızasında tutabilmek çok farklı bir duygu. Genç kardeşlerimiz bizim yapamadığımızı, başaramadığımızı yaptılar. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum.”

“20 sene önceki dönemin idarecileri, sizin gibi Kur’an bülbüllerini görselerdi rahatsız olurlardı”

Hafızları tebrik ederek konuşmasına başlayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Yaradan, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğretendir’ diyor. İnşallah sizde bu hayra nail olmak için bir gayret içindesiniz. Rabbim sizleri muvaffak etsin. 20 sene önceki dönemin idarecileri, sizin gibi Kur’an bülbüllerini görselerdi rahatsız olurlardı. O dönemin Başbakanı; ‘Siyasi hayatıma mal olsa bile ben bu İmam Hatipleri kapatacağım’ demişti. Onların tek amacı İmam Hatiplerin önünü kapatmaktı. Ama bu dinin ilelebet Allah’ın koruması altında olduğunu bilmiyorlardı. Allah’a Hamd olsun kendisinin siyasi hayatına mal oldu. Bu güzel çalışmalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yarının gençleri olarak, yarının dindar nesli olarak bu ülkenin yönetilmesi noktasında söz sahibi olacağınıza inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

“Sizler Peygamber Efendimizin ahlakı ile yaşayacak ve onu öğreteceksiniz”

Konuşmasında Hafızlığın faziletine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise şunları söyledi: “Sizler Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in ahlakı ile yaşayacak ve onu öğreteceksiniz. Bu şekilde geleceğe çok daha iyi ve ayakları yere basan bir toplum olacağız. Allah ezanı bu topraklardan susturmasın, bu milleti kıyamete dek devam ettirsin. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, vaktinizi Allah’a adıyorsunuz. Vaktinizi Allah için harcıyorsunuz. Sizleri gönülden seviyoruz. Şu an ki şuur ve bilinçle ilerdeki hayatınıza devam etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Ne güzel anne ve babanız var ki sizi bu yaşta Allah’a muhatap kılmış. Onlarında ellerinden öpüyorum.”

Hafızlık icazet merasimi, Kur’an bülbülü hafızların belgelerini almalarıyla son buldu.