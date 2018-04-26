THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Malatya'da FETÖ sanığı eski doktora hapis cezası

Malatya'da firari "il imamı" Eyyüp Doğan'ın yakın çalışma arkadaşı olduğu belirtilen sanığa silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:42
Malatya'da FETÖ sanığı eski doktora hapis cezası

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan eski doktor Kürşad Boyraz ve avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, örgüt içerisinde "bölgeci" olarak faaliyet gösteren ve firari "il imamı" Eyyüp Doğan'ın yakın çalışma arkadaşı olduğu belirtilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği, örgüt içerisindeki faaliyetleri ve konumu ile kuvvetli delillerin dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Boyraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 13:42
  1. Malatya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
    1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit..
    2. Kelkit’te deprem! Kaymakam yaralandı
    3. UEFA'dan Türkiye mesajı
    4. Derbi soruşturmasında ilk karar!
    5. Reel sektöre düşük maliyetli büyük..
    6. Ankara'da hareketli dakikalar!
    7. Çipras'tan küstah açıklama:..
    8. Gümüşhane'de korkutan deprem
    9. Yerli kripto para borsası açıldı
    10. Melih Gökçek bombayı patlattı: 100 bin..
    11. Nefes Kredisi’nde fırsat devam ediyor
    12. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çelik:..
    13. Emniyet kemeri susturucusu..
    14. Ekonomimiz için itici güç olacak
    15. Bakan Nihat Zeybekci’den ‘seçim..
    16. Erdoğan, 55 ilde miting yapacak
    17. Malatya'da FETÖ sanığı eski doktora..
    18. TÜİK olarak ürettiğimiz istatistiklere..
    19. YSK seçim takvimini açıkladı
    20. Türkiye bu silahı kullanmakta geç..
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...