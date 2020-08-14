Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 zanlı saklandıkları evde gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.