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Aktüel

Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:21:02 -
Malatya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Yeşilyurt ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 zanlı saklandıkları evde gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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