  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Malatya’da, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:54:10 -
Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Malatya’da, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, 12 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne ait kapatılan kurum çalışanı ve Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5 şüpheli, örgütün Güney Kore eski sorumlusu olduğu yönünde bilgiler elde edilen 1 iş adamı, 1’i ihraç 4 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Çalışma kapsamında 2 şüpheli firari olarak aranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı