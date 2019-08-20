Malatya'da esrar baskını! Kilolarca ele geçirildi Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 55 kilogram esrar ele geçirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde 55 kilogram esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki Uzunhasan Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Ekiplerce şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 55 kilogram kubar esrar, tarihi değeri olduğu iddia edilen bir tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 dedektör ele geçirildi. Operasyonda şüpheli Y.O. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun yakılarak imha edildiği öğrenildi.

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