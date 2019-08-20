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Malatya'da esrar baskını! Kilolarca ele geçirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 55 kilogram esrar ele geçirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:26
Malatya'da esrar baskını! Kilolarca ele geçirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde 55 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki Uzunhasan Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ekiplerce şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 55 kilogram kubar esrar, tarihi değeri olduğu iddia edilen bir tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli Y.O. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun yakılarak imha edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:26
  1. Malatya
  2. Darende
  3. esrar
  4. Malatya Jandarma Komutanlığı

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