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Malatya'da eline fotoğrafını alıp... Hastanede korku dolu anlar

Özel bir hastanenin çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Ezgi K. (19), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak bulunduğu yerden indirildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:43
Malatya'da eline fotoğrafını alıp... Hastanede korku dolu anlar

Olay, saat 16.30 sıralarında Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı özel bir hastanenin çatı katına çıkan Ezgi K., ailesinin sevdiği kişiyle evlenmesine izin vermediği için atlayacağını söyledi. Çatının uç noktasına kadar giden ve elinde sevdiği gencin fotoğrafını taşıyan Ezgi K.'yı görenler durumu polis ve diğer ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı ikna etmek için konuşmaya başladı.

Polisler, ikna etmek için konuştuğu genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tutarak geri çekti. Genç kız, daha sonra çatı katına yanaşan itfaiye aracıyla aşağı indirilerek hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:43
  1. intihar

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