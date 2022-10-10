Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu!
İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma kapsamında yapılan ikamet ve üst aramalarında; 4 parça halinde 268 gram Metamfetamin maddesi, 349 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi.
Ayrıca şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 TL ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adi kontrol şartıyla bırakılırken 5 zanlı ise tutuklandı.
Açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi. (İLKHA)