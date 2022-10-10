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Yerel Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 şüpheliyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 16:07:00 -
Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma kapsamında yapılan ikamet ve üst aramalarında; 4 parça halinde 268 gram Metamfetamin maddesi, 349 adet Sentetik Ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 TL ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adi kontrol şartıyla bırakılırken 5 zanlı ise tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi. (İLKHA)

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