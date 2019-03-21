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Malatya’da deprem mi oldu? Son dakika Arguvan'da deprem

Dün Denizli Acıpayam’da meydana gelen depremin ardından bugün de Malatya’da deprem oldu. Son dakika gelen haberlere göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:05
Malatya’da deprem mi oldu? Son dakika Arguvan'da deprem

Dün Denizli Acıpayam’da meydana gelen depremin ardından bugün de Malatya’da deprem oldu. Son dakika gelen haberlere göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler

Malatya'nın deprem tarihi

Malatya ve yakın dolayında geçmişte olan ve gelecekte oluşacak depremlere neden olan DAF (Doğu Anadolu Fayı)'nın uzanımları ve bu uzanımların lokasyonları Ek-1 deki Malatya İli Afet Risk haritasında gösterilmektedir.  Bunlar Hazar-Sincik, Çelikhan-Gölbaşı ve Sürgü Faylarıdır. DAF zonu Doğu Anadolu da Karlıova’dan(Bingöl) başlayan ve 580 km uzunluğu boyunca Antakya ‘ya doğru uzanan 4-25 km genişlikte olan bir deformasyon kuşağıdır. Yaklaşık 2 milyon yıldır hareket ettiği bilinen sol yanal atımlı Daf’ın bugüne kadar 15 km lik yanal öteleme yapmış olduğu yani, fayın yıllık kayma hızının 7,9 mm/yıl olduğu tespit edilmiştir. Karlıova –Antakya arasında Daf belirgin sol yanal atımlı 7 ana segmentten oluşur. 

Karlıova- Antakya arasında DAF zonunun her bir depremde kırılması beklenen belirgin bölümleri(segment) şunlardır: 

1-Karlıova-Bingöl Fayı; 65 km 

2-Bingöl-Palu yükselim alanı 

3-Palu-Hazar Fayı; 50 km 

4-Hazar-Sincik Fayı; 85km 

5-Çelikhan-Gölbaşı Fayı; 50 km 

6-Gölbaşı-Türkoğlu Fayı; 90 km 

7-Türkoğlu-Antakya Fayı; 145 km 

DAF boyunca bu segmentlerde büyüklüğü 6.7 ile 7.8 arasında değişen birçok deprem gelişmiş ve ağır hasarlara neden olmuştur. 

Depremin Oluş Tarihi, Depremin Büyüklüğü ve Açıklamalar 

27 Mart 1875 Gölcük Depremi : M>7.0 : Hazar(Gölcük) Gölünün güneyindeki köylerde etkili olduğu belirtilen depremle ilgili can kaybı dışında başka kayıt yoktur. Gölün Tigris Vadisine boşaldığı bölümün 4 m yükseldiği ve eski vadiye doğru aşırı su akışı olduğu belirtilmektedir. 

02 Mart 1893 Çelikhan Depremi : M>7.0 : Malatya’nın güneyindeki 220 km uzunluğunda ve 120 km genişliğindeki bir alanda, Kubeli, Behevni, Hun-i Monayır, Akçadağ, Karakiahta ve Mirdis yerleşim alanları etkilenmiştir. Akçadağ Bölgesindeki 11740 evden 2179 ev tamamen yıkılmış, 1345 ev oturulamaz hale gelmiş ve 2195 ev hasar görmüştür. Depremde oluşan can kaybı 885, yaralı sayısı 164 dür. Malatya ile Pütürge arasındaki dağ köylerinde 7000 evden 5100 ü tamamen, 30000 nüfuslu Malatya da ise bazı evler yıkılarak 3000 can kaybı olmuştur. 

04 Aralık 1905 Şiro Çayı Depremi: M=6.8 : Pütürge ile Sürgü arasındaki dağ köylerinde can kaybı(500) ve ağır hasar oluşarak, Kozluk, Abdülharap, Güzhane, Erkenek Kasabaları tamamen yıkılmıştır. Ana şoku az sayıda, ancak oldukça şiddetli artçı şoklar(M=5.5)izlemiştir. 

14.06.1964 Malatya Depremi: M=6 : Ölü sayısı 8, hasarlı konut sayısı 678 

05.05.1986 Sürgü Depremi : M=5.8 : Ölü sayısı 3, hasarlı konut sayısı 842 

06.06..1986 Sürgü Depremi : M=5.8 : Ölü sayısı 1, hasarlı konut sayısı 1174 

13.07.2003 Pütürge-Doğanyol Depremi: : M=5.4 : Can kaybı yok, hasarlı konut sayısı 400 

26.11.2005 Pütürge-Doğanyol Depremi : M=5.2 : Can kaybı yok, ağır hasarlı konut sayısı 597, işyeri 2, ahır 134 

Tarihsel deprem kayıtları, DAF’ın farklı bölümleri üzerinde son 100 yıldır büyük yıkıcı depremlerin gelişmediğini, dolayısıyla fay zonunun gelecekte olacak yıkıcı depremlerin riski altında olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizdeki en büyük diri faylardan biri olan DAF’ın Hazar-Sincik bölümüne Doğanyol İlçesi Gökçe Beldesi yaklaşık 4 km mesafede bulunmaktadır. Malatya yerleşim alanı ise İl sınırları içerisinden geçen yukarıda ifade edilen segmentlerine 36 km uzaklıktadır. 

İlimiz 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre Merkez 1. derece deprem bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Denizli Acıpayam'da deprem

 

Denizli Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. 22 tane de yaralı vatandaşımız var" dedi. Depremde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar için 600 çadır kuruldu. Bugün ilçede eğitim ve öğretim yok.

 

 

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:05
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